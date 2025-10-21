Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde partinin büyük bir özveriyle çalıştığına işaret ederek, "Alınlarının ak, vicdanlarının rahat. Görevimizin başındayız" açıklaması yaptı.

UBP, 19 Ekim 2025 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sürecine ilişkin bir açıklama yayımladı. UBP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, seçim döneminde partinin büyük bir özveriyle çalıştığı vurgulandı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Genel Sekreter Ahmet Savaşan ile 6 ilçe Başkanı Mustafa Akyön, Nahit Öncü, İbrahim Erbildim, Metin Güllü, Mutlu Atasayan ve Adil Özgey'in fotoğrafıyla yapılan paylaşım şöyle:

“Genel Başkanımızın liderliğinde, partimiz 19 Ekim 2025 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sürecinde büyük bir özveriyle çalışmıştır. Parti kaynaklarımız en verimli şekilde harekete geçirilmiş, süreç kararlılıkla yönetilmiştir. Alnımız ak, vicdanımız rahattır. Görevimizin başındayız; partimize sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz.”

Açıklamada, partinin birlik ve kararlılık içinde yoluna devam edeceği mesajı da verildi.