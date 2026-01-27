Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 24 Ocak'ta kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulunmuştu.

Cesedin, 13 Aralık 2025'ten beri aranan 32 yaşındaki Romanya vatandaşı Dumitru Stoica'ya ait olduğu tespit edildi.

Romanyalı dalgıç hakkında İstanbul'a geldikten bir süre sonra haber alamayan yakınları tarafından kayıp başvurusu yapıldığı anlaşıldı. Stoica’nın dalış yaptıktan sonra vurgun yemiş olabileceği değerlendiriliyor.

CANSIZ BEDENİ BALIKÇILAR BULMUŞTU

Başiskele ilçesinden İzmit Körfezi'ne açılan balıkçılar, 24 Ocak'ta su yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir kişinin hareketsiz olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

İhbar üzerine bölgeye Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerce denizden çıkarılarak tekneye alınan ceset, Başiskele Balıkçılar Limanı'na getirilmişti.

Yapılan ilk incelemede bozulmalar olduğu değerlendirilen cenaze, otopsi işlemi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.