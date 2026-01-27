Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Manchester City'ye konuk olacak. Victor Osimhen bu maçta rekor kırabilir.

Osimhen, Manchester City karşısında bir gol atması halinde Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak.

Sarı-kırmızılılardaki ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız santrfor, çıktığı 12 Avrupa kupası müsabakasında 12 gol kaydetti.

Galatasaray tarihinde Avrupa'da en fazla gol atan yabancılar sıralamasında efsane isimler yer alıyor.

AVRUPA'DA EN ÇOK GOL ATAN GALATASARAYLI GOLCÜLER

Milan Baros 12

Shabani Nonda 12

Mario Jardel 11

Gheorghe Hagi 11

Victor Osimhen 11

Osimhen Süper Lig'deki Karagümrük maçında da gol atmıştı

SÜPER LİG'DE DE GOLLERE DEVAM EDİYOR



Osimhen, Fatih Karagümrük maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig’deki 7, toplamda 13. golüne ulaştı.

Müsabakanın 55. dakikasında İlkay Gündoğan’ın ceza sahası içi sağ tarafından ortasında arka direkte bulunan Osimhen, topu kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-1 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’de bu sezon 7. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 6 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplam gol sayısını da 13’e çıkarmış oldu.