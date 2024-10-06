(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Mohammed Sır Elkhatem Seedahamed Mohammed bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı. Polis, 28.09.2024 tarihinde, saat 15:00 raddelerinde, Lefkoşa'da sakin Mohammed Sır Elkhatem Seedahamed Mohammed'in Ortaköy’de faaliyet gösteren Always Market isimli işyeri içerisinden 380 TL değerindeki OCB marka öğütücüyü alarak market dışarısına çıkarmak sureti ile sirkat ettiğini söyledi. Polis, olayin polisin bilgisine 05.10.2024 tarihinde geldiğini ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının evinde arama yapıldığını ancak çalınan öğtücünün bulunmadığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ülkedeki yasal statüsünün araştırılacağını kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.