Maliye Bakanlığı'nda örgütlü üç sendika, vergi dilimlerinin adil şekilde düzenlenmesi ve temsil ödeneğinin düşürülerek vergiye tabi tutulması çağrısında bulundu.

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen) ile Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası’nın (Vergi-Sen) ortak açıklamasında, hükümetin vergi dilimlerini düzenlemeyerek, yapılan artışları vergilerle geri almak istediği savunuldu.

Yönetenlerin kendilerine ve parti yardımlarına artışların en fazlasını uygun gördüğü ileri sürülen açıklamada, brüt maaşlarının 400 binden fazla olan milletvekilleri ve bakanların yüzde 9 ile yüzde 20 arasında değişen temsil ödeneklerinden vergi alınmadığı ifade edildi.

Açıklamada, “Kamu maaşlarında, ek ödeneklerde ve birçok kalemde vergi uygulanırken temsil ödeneğinden vergi alınmamasının kabul edilemez bir uygulamadır.” denilerek, temsil ödeneklerinin yüzde 5’i aşmayacak şekilde, vergiye tabi olarak yeniden düzenlenmesi istendi.