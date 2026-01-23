Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.

Partiden verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli başkanlığındaki heyet, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile görüşen İncirli, Girne’nin yerel yönetim çalışmaları, belediyecilik hizmetleri ve ilçe genelindeki güncel konular hakkında bilgi aldı.

Görüşmenin ardından Girne Belediyesi’nin tüm birimlerini ziyaret eden İncirli, belediye personeliyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında yerinde bilgi edindi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye, CTP milletvekili Ongun Talat, Fazilet Özdenefe, Fikri Toros ve Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros eşlik etti.