Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen) Başkanlığına Kerim Şad Kolozali getirildi.

Sendikadan verilen bilgiye göre, Maliye-Sen yeni yönetimi gerçekleştirdiği ilk toplantısında, Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı yaptı.

Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Başkan Kerim Şad Kolozali, Genel Sekreter Lisani Özçürümez, Genel Sekreter Yardımcısı Safure Yeniçeri, Mali Sekreter Çağrı Yağlı, Örgütlenme ve Üye Sorunları Sekreteri Ebru Şerebet Mear, Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Onur Tümtürk, Basın Yayın ve İletişim Sekreteri Aliye Dalcı.

Yönetim Kurulu Aktif üyeleri; Mehmet Gürsoy, Şenol Karayel, Doğukan Yarımsakallı. Denetleme Kurulu Başkanı Ebru Turan Ersoy, Denetleme Kurulu Üyeleri Sinem Oklu, Menteş İnatçı.

Disiplin Kurulu Başkanı Kemal Kanısoy olurken, Disiplin Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu; Seniha Metay Sadıkoğlu, Şemi Özkol.

Maliye-Sen yeni başkanı Kerim Şad Kolozali, sendikanın 10. yılını kutlayacağı yeni dönemde, birlik ve dayanışma içerisinde daha güçlü çalışılacağını vurguladı.