Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen), son günlerde kamuoyuna yansıyan gelişmelerin, ülkede yaşanan mali sorunun teknik bir bütçe dengesi meselesi olmaktan çıkarak doğrudan bir yönetim sorununa dönüştüğünü ortaya koyduğunu belirtti.

Maliye-Sen Genel Sekreteri Lisani Özçürümez tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin hayat pahalılığı ve maaşlar üzerinde düzenleme yapma iradesini Meclis sürecinden geri çekerek Yasa Gücünde Kararname yoluyla uygulamaya yönelmesinin hem ekonomik yaklaşım hem de yönetsel tercih açısından sakıncalar içerdiği ifade edildi.

Açıklamada, “2026 Bütçesi Kriz Yönetimi” başlıklı mali analiz çalışmasına atıfta bulunularak, kamu maliyesinde yaşanan sorunun kaynak yetersizliğinden değil; harcama disiplini, denetim ve performans esaslı yönetim mekanizmalarının etkin işletilememesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Mevcut yapının, harcamaların ne ölçüde sonuç ürettiğinin bilinmediği, kontrol ve denetim süreçlerinin zayıfladığı ve bütçenin teknik bir yönetim aracı olmaktan uzaklaştığı bir görünüm arz ettiği belirtilen açıklamada, çözümün maaşlar veya hayat pahalılığı ödeneği üzerinden aranmasının sorunun kaynağı ile çözüm aracı arasında uyumsuzluk yarattığı belirtildi.

Açıklamada, kamu çalışanlarının gelirine yönelik müdahalelerin kısa vadede sınırlı mali etki yaratabileceği ancak orta vadede iç talebin daralmasına, ekonomik faaliyetlerin zayıflamasına ve dolaylı olarak kamu gelirlerinin azalmasına yol açabileceği ifade edildi.

Düzenlemenin Yasa Gücünde Kararname ile hayata geçirilmesinin yasama sürecinin sağladığı tartışma ve değerlendirme imkanını ortadan kaldırdığına dikkat çekilen açıklamada, geniş toplumsal etkileri bulunan bu tür düzenlemelerin daha kapsayıcı ve katılımcı bir süreçle ele alınması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bütçede mali disiplin açısından öncelikli risk alanlarının maaşlar değil; kontrolsüz büyüyen, performans ve etki analizi yapılmadan sürdürülen harcama kalemleri olduğu ifade edilerek, özellikle cari transferlerin yüksek payının ve ölçülebilir sonuç üretmeyen kamu harcamalarının temel sorun alanları olduğu belirtildi.

Mali dengeyi sağlamak için önceliğin gelir azaltıcı tedbirler yerine harcama disiplininin tesis edilmesine verilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, vergi sisteminin adil ve etkin işletilmesi, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, cari transferlerin yeniden yapılandırılması ve performans esaslı bütçelemenin hayata geçirilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

Maliye-Sen, kamu maliyesinde sürdürülebilirliğin disiplin, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri temelinde sağlanabileceğini kaydederek, krizin yükünün kamu çalışanlarının gelirleri üzerinden karşılanmasının doğru bir yaklaşım olmadığını kaydetti.