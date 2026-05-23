Toplumsal Adale ve Mücadele Partisi (TAM) Genel Başkanı Serdar Denktaş, ülke ekonomisinin çıkmazda bulunduğunu ve kamunun mali yapısını "tam anlamıyla çöktüğünü" ileri sürdü.

Parti’den verilen bilgiye göre Denktaş, Diyalog Tv’de Gökçe Örnekal’ın programına konuk oldu.

Ekonominin borç sarmalına girdiğini savunan Denktaş, “zamlar, vergi ile harç artırımları ve resen vergilerle ilgili eleştirilerde bulundu.

“Borcu borçla ödemek demek, borcu sürekli büyütmek demektir. Borcun sürekli büyüdüğü bir yerde de Maliye Bakanlığı şu anda az önce sıraladığım yöntemlerle para toplamaya çalışıyor.” diyen Denktaş, bunun doğrudan hayat pahalılığını körüklediğini ve ülkenin bir kısır döngüye hapsedildiğini savundu.

Denktaş, çıkış yolunun ekonomiyi ucuzlatmaktan geçtiğini de belirtti.

Devletin vergilerini, harçlarını ve fonlarını aşağı çekerek "sürümden kazanma" modeline geçmesi gerektiğini belirten Denktaş, Kuzey ile Güney arasında fiyat uçurumu olduğunu savundu.

“Güneyden daha pahalı bir yapı sürdükçe, borçlanarak ödenen maaşlar Rum tarafına kayacak” diye konuşan Denktaş, sıcak para akışının yanlış kararlarla engellendiğini ileri sürdü.

Denktaş şu görüş ve iddialarda da bulundu:

“Eskiden yönetimsizlik var dediğimde zannediyordum ki; bu beceriksizlikten kaynaklanıyor. Ama artık yeni bir kanaat oluştu bende. Hayır bunu bilerek yapıyorlar. Çünkü; boşluklardan hem kendileri hem de yandaşları nemalanıyor.”

TAM Parti’nin gelecek dönemde Meclis’te yer alacağını söyleyen Denktaş, “İnsanlar bize yürüyün, devam edin diyor. Biz kendimizi Meclis’te olacak şekilde hazırlıyoruz. Hükumette oluruz, muhalefette oluruz hiç fark etmez” diyerek pozisyon gözetmeksizin geleceğe hazırlandıklarını belirtti.

Bu doğrultuda somut projeler üzerinde çalıştıklarını ve bunları paydaşlarla masaya yatırdıklarını belirten Denktaş, et fiyatlarını Güney ile eşitleyecek bir plan hazırladıklarını söyledi. Denktaş, fiyatları 750-850 TL bandına çekebilecek bir formül ürettiklerini ve bunu Kasaplar Birliği ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne sunduklarını kaydetti.

Süreci şeffaf yönettiklerini belirten Denktaş, iktidarda olmasalar dahi bu projeyi meclis komitelerinde ve genel kurulda hem sözlü hem yazılı olarak sonuna kadar savunacaklarını ifade etti.

Siyasette yapısal bir zihniyet değişimine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Serdar Denktaş, sadece muhalefet yapmak için eleştiren ya da paydaşlara şirin görünmeye çalışan klasik yaklaşımları reddettiklerini belirtti. Denktaş, yapıcı bir köprü kurmayı amaçladıklarını da kaydetti.

Gerekirse iktidar ve paydaşlar arasında hakemlik yaparak ara formüller üreteceklerini ifade eden Denktaş, ülkenin “yıllardır süren kutuplaşmadan yorulduğunu” belirtti.

Mevcut siyasi işleyişi "tahterevalliye" benzeten Denktaş, “Bugüne kadar ne oldu diye bir bakarsak; iki parti cepheleşti her seçim sonucunda. Biri gelir diğeri muhalefette kalır. Muhalefetteki gelir diğeri bu sefer muhalefette kalır. Tahterevalli! Bu şekilde nereye geldik?” diye sordu.

Denktaş, çocukların ülkede kalması için önce herkesin aynaya bakıp kendi yanlışlarıyla yüzleşmesi gerektiğini de söyledi.