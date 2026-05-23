Değirmenlik ve Lefkoşa’da dün çıkan iki ayrı yangında, kuru otlar ile ağaçlar yandı ve bir işyerinde maddi hasar oluştu.

Polisten verilen bilgiye göre, Değirmenlik’te Uluçınar Yolu Sokak’ta dün saat 12.00 sıralarında yol kenarında bulunan bir arazide yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaklaşık 5 dönümlük alandaki kuru otlar ile 3 hurma ve 5 zeytin ağacı yandı.

Öte yandan, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinin atölyesinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının, muhtemelen hızlı yapıştırıcı spreyin güneş ışınlarından ısınıp patlaması ve kağıtları tutuşturması sonucu çıktığı belirtildi.

İşyeri çalışanları tarafından söndürülen yangında, 3 adet lambiri yandı, çıkan ısı ve dumandan duvarlar islendi.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.