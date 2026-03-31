Elektrik Mühendisleri Odası(EMO), bir vatandaşın elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesiyle ilgili ivedilikle tüm tarafların yer aldığı bağımsız bir inceleme komisyonu kurulmasını talep etti.

Oda Başkanı İbrahim Aysal yazılı açıklamasında, hayatını kaybeden kişiye Allah’tan rahmet, ailesine ve topluma başsağlığı diledi; olayın tüm yönleriyle şeffaf ve bilimsel bir yaklaşımla incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Aysal ihmaller, eksiklik ve sorumlulukların belirlenmesinin kamu güvenliği açısından hayati önem taşıdığı kaydetti.

Aysal, sahip oldukları teknik bilgi ve mesleki deneyim doğrultusunda bu komisyonda aktif görev almaya hazır olduklarını belirterek, elektrik kaynaklı kazaların önlenmesi için denetimlerin artırılması, mevzuatın etkin uygulanması ve güvenlik standartlarının eksiksiz yerine getirilmesi çağrısında bulundu.