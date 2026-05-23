Lefkoşa’da iki kişi resmi evrak sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini suçlarından tutuklandı. Olayla ilgili bir kişi ise aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Kasım 2024 tarihinde, M.K.(K-47), R.K.’ye (K-21) oturma izni çıkarabilmek için M.U.’ya (K-44) 1200 ABD Doları verdi. R.K için kalmadığı adreste kaldığına dair bir sahhte ikamet belgesi ile kira sözleşmesi hazırlandı ve belgeler ilgili dairelere ibraz edilip, tedavüle sürüldü. R.K. adına sahtekarlıkla oturma izni temin edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada. M.K. ve R.K. tespit edilerek, tutuklandı, M.U. ise aranıyor.

-Gümrüksüz mal tasarrufu… 1 tutuklu

Ercan Havalimanı’nda, 11 Nisan tarihinde, A.E.(E-23), tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 12 adet saç düzleştirici cihaz ile ülkeden çıkış yapacağı sırada Gümrük Memurları tarafından tespit edildi.

A.E.’ye, idari para ceza kesilerek, aleyhinde yasal işlem başlatıldı ve cihazlar da emare olarak alındı.

A.E., kendisine yazılan para cezasını ödemeyip, yurt dışına çıkış yaptığından dolayı aleyhinde yürütülen ileri soruşturmada dün ülkeye giriş yaparken, tespit edilip, tutuklandı.

-İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz iki kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-İskele’de çevreye rahatsızlık veren şahıs tutuklandı

İskele’de faaliyet gösteren bir otelin ön kısmındaki yolda bu sabah saat 03.30 sıralarında, 225 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.U.A.(E-20), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. A.U.A. tutuklandı.