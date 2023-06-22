Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi’nin 1 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe girecek Katma Değer Vergisi Oranlar Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle, bazı zorunlu temel tüketim ürünlerinin KDV oranlarının yüzde 0’a indirildiğini hatırlattı. Bakanlık, yazar kasa kullanmak zorunda olan yükümlülerin, 1 Temmuz tarihinden itibaren uygulanmak üzere yazar kasalarında gerekli değişiklikleri ve düzenlemeleri yapmaları gerektiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 16 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve Gelir ve Vergi Dairesi’nin web sitesinde de duyurulan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Katma Değer Vergisi Oranları (Değişiklik) Tüzüğü’ne (A.E 440/2023) istinaden yazar kasa (ödeme kaydedici cihaz) kullanmak zorunda olan yükümlülerin, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yazar kasalarında gerekli değişiklikleri ve düzenlemeleri anlaşmalı oldukları yazar kasa firmaları vasıtasıyla yapmaları gerektiği kaydedildi.