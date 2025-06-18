KKTC Maliye Bakanlığı, vatandaşların daha hızlı ve etkin hizmet alabilmesi amacıyla telefon iletişim bilgilerinde değişikliğe gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni telefon numarası (0392) 612 80 00 olarak güncellendi.

Yetkililer, eski numaraların artık kullanılmayacağını belirtirken, vatandaşların ve ilgili kurumların mağduriyet yaşamamaları için iletişim bilgilerini bu doğrultuda güncellemeleri gerektiği ifade edildi.

Güncellenen iletişim numarası ile birlikte vatandaşların Maliye Bakanlığı’na daha kolay erişim sağlaması ve işlemlerini daha hızlı gerçekleştirmesi hedefleniyor.