Maliye Bakanlığı, Başbakan Ünal Üstel’in talimatı ile Kurban Bayramı öncesi maaş ve maaş nitelikli ödemelerin bugün yapılacağını açıkladı.
“Sivil Savunma Teşkilatı’nın kurumsal yapılanmasının çok daha ileri noktalara taşınması, önceliğimiz olmalıdır”
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda bugün maaş ve maaş nitelikli ödemeler gerçekleşiyor.
Emekliler, kamu çalışanları ve maaş nitelikli diğer ödemeler ile katkılar bugün ödeniyor.