Maliye Bakanı Özdemir Berova, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında, KKTC ve Kıbrıs Türk halkı olarak, ‘Türkiye Yüzyılı’na birlikte yürümenin engin gururunu yüreklerimizde hissediyoruz.” dedi.

“Cumhuriyet’in 100’üncü yılında ebedi istirahatgahınızda huzurunuzdaydım” diyen Maliye Bakanı Özdemir Berova mesajında şunları kaydetti:

“Bugün, Türk Milleti olarak 7’den 70’e, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümüne ulaşmanın onur, gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Türk Milleti, şan ve şeref destanlarıyla dolu tarihinde, azim, cesaret ve kararlılıkla, esarete ve dayatmalara rıza göstermemiş, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanını zaferle taçlandırmış ve Türkiye Cumhuriyeti’ni inşa etmiştir.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ üncü yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk Halkı olarak, ‘Türkiye Yüzyılı’na birlikte yürümenin engin gururunu yüreklerimizde hissediyoruz.

Bu duygu ve düşünceler ışığında, başta Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm Şehit ve Gazilerimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum. Cumhuriyet en büyük değerdir. Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlu olsun.”