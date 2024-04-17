Maliye Bakanı Özdemir Berova, Mustafa Yeşilleme başkanlığındaki Gazimağusa Muhtarlar Derneği heyetini kabul ederek, muhtarların sorun ve beklentilerini dinledi.

Maliye Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Bakan Özdemir Berova, muhtarların üstelendiği görevin çok önemli olduğunu, halk ile devlet arasında en önemli halkalarından birini oluşturduğunu belirterek, hükümet olarak muhtarların yanında olduklarını söyledi.

Berova, “Muhtarlar, demokrasimizin temel taşlarından bir tanesidir. Biz, hükümet olarak muhtarlarımızı önemsiyoruz. Muhtarlarımızın çalışma koşullarını iyileştirebilme adına da büyük bir gayret içerisindeyiz. Aynı zamanda özlük hakları ile ilgili de yakın zaman içerisinde bir yasa değişikliği ile muhtarlarımızın aldığı katkı payını da arttırdık. Böylelikle muhtarlarımız sahada vatandaş ile ne kadar yakın ve iyi ilişki içerisinde olabilirse elbette ki bu devletin insanlara dokunması anlamına gelir. O yüzden yaptığınız görevi önemsiyor ve teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme de konuşmasında, Bakan Berova’ya yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi. Yeşilleme, muhtarlar olarak halka hizmette verimliliği artırmak için gerek merkezi, gerekse yerel yönetimler ile sıkı bir iş birliği içerinde çalıştıklarını kaydederek bu bağlamda Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya da, muhtarlara verdiği destekten ötürü teşekkür etti.