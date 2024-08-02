Maliye Bakanı Özdemir Berova, olimpiyatlarda yarışan sporcu Buse Savaşkan için tebrik mesajı yayımladı.

 

Bakan Berova, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

 

“Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan Olimpiyat Oyunları'nda, Kadınlar Yüksek Atlamada 1,92’lik derecesiyle finalde mücadele etmeye hak kazanan Milli sporcumuz Buse Savaşkan, başarılarıyla bizleri bir kez daha gururlandırmıştır.

 

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Buse Savaşkan’ı yürekten kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyor, Savaşkan’a elde ettiği bu başarıda emeği olanlara da teşekkür ediyorum.”

Kaynak: rss