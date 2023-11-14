Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin kuruluşunun 40’ıncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı, halkın bayramını kutladı.

Maliye Bakanı Berova mesajında, uluslararası camiaya, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın sözlerini hatırlatarak; “Söyleyin onlara burası (KKTC) bağımsız bir Cumhuriyet’tir” diye seslendi.

Kıbrıs Türk halkının, esarete boyun eğmeyerek, egemenliğine, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkarak destansı bir varoluş mücadelesi verdiğini ve sonucunda 15 Kasım 1983’te kendi devletini, KKTC’yi ilan ettiğini hatırlatan Berova, baskı ve tehditlerle yok edilmek istenen Kıbrıs Türk halkının kendi devlet çatısı altında, bugün barış, huzur ve güven içerisinde bir yaşama kavuştuğunu belirtti.

- “Devletimiz bugün 40 yaşında”

Berova, “Uluslararası camianın haksız ambargolarına rağmen, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü ve koşulsuz desteği ile devletimiz bugün 40 yaşında” dedi.

Berova, 40. kuruluş yıldönümünün gurur ve onurla kutlandığı devletin gücüne güç katmak ve her koşulda sahip çıkmak adına, birlik, beraberlik, hoşgörü ve dayanışma ruhunu daima yaşatarak, geleceğe emin adımlarla yürünmesi, geleceğin teminatı çocuklara daha iyi, daha güzel, daha refah bir yaşam sunma hedefiyle yola devam edilmesi gerektiğini kaydederek, şunları ifade etti:

“Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Şehitlerimizi ve bugün hayatta olmayan gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize, mücahit ve mücahidelerimize, daima bize güç veren Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyor, tüm halkımızın bayramını en içten duygularla kutluyorum. Cumhuriyet bayramımız Kutlu Olsun.”