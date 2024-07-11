Maliye Bakanı Özdemir Berova, zor koşullarda, kısıtlı imkânlar dâhilinde bıkmadan ve usanmadan özveriyle görev ifa eden tüm basın mensuplarının ‘11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı, hayatta olmayanları da rahmetle andı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, "11 Temmuz Basın Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Berova mesajında; “Kıbrıs’ta yayımlanan ilk Türkçe gazete ‘Saded gazetesinin anısına kutlanan ‘11 Temmuz Basın Günü’nde tüm basın emekçilerini selamlıyor, hayatta olmayanları saygıyla anıyorum” dedi.

Kıbrıs Türk basınının, varoluş mücadelesinden bugüne önemli bir rol üstlenerek Kıbrıs Türk halkının haklı sesini dünyaya duyurma noktasında mücadeleler verdiğine dikkati çeken Berova, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan medyanın; meslek ilkelerine bağlı, sorumluluk bilinci içinde kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız, özgür, objektif yayıncılık anlayışı ile gelişen ve zenginleşen yapısıyla kamuoyuna bilgi akışı sağlayarak önemli bir kamu görevi üstlendiğini kaydetti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova mesajının sonunda; “Zor koşullarda, kısıtlı imkânlar dâhilinde bıkmadan ve usanmadan özveriyle görev ifa eden tüm basın mensubu arkadaşlarımızın ‘11 Temmuz Basın Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor, hayatta olmayanları da rahmetle anıyorum.” dedi.