Mali'de bir köye düzenlenen terör saldırısında, 26 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, Mopti bölgesindeki bir köyde tarlada çalışanların üzerine ateş açtı.

Olayda ilk belirlemelere göre 26 kişi hayatını kaybetti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.