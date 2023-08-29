Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen "sahtekarlıkla para temini” suçundan tutuklanan Festus Asare bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Doğukan Can olguları aktardı. Polis, zanlının 3 Mart 2023 tarihinde Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde bulunan ve Bozalp İnşaat tarafından ayrı ayrı kiralanan bir apartman dairesinin odalarını mal sahibinden habersiz ve yetkisi olmadığı halde bir odasını Nijeryalı öğrenciye kiraladığını söyledi. Polis, zanlının kiraladığı oda için Nijeryalı öğrenciden 3 aylık peşinat ve depozito olarak, 980 Sterlin aldığını belirtti. Polis memuru, zanlı hakkında 23 Haziran 2023 tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını açıkladı. Polis memuru, zanlının 28 Ağustos tarihinde avukatının ofisine gittiği esnada tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurunda verilen şahadeti Yargıç Tutku Candaş, zanlı hakkında talep edilen süreyi onayladı.