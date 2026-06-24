Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda makarna yüklü tır devrilirken yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
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Polisten verilen bilgiye göre, sürücü Mert Bostan (E-33), dün yönetimindeki TNR 257 plakalı tırla Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda dikkatsizce seyrettiği sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan tır, tarlada yan devrilerek durdu.
Kazada yaralanan araç sürücüsü, sol kolunda kırık teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.