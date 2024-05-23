“MAKAMER Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu” 26. Türkiye Korolar Şenliğine katılıyor.

MAKAMER (Mağusa Kadın Merkezi Derneği)’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, “MAKAMER Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu” Türkiye Polifonik Korolar Derneği’nin 28 Mayıs -2 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği 26. Türkiye Korolar Şenliğine Şef Rana Uluçay eşliğinde katılacak.

Etkinlikte, kadınların hak ve özgürlükleri, kadına karşı şiddete farkındalık içeren şarkıların yanı sıra Kıbrıs Halk Şarkıları ve Şampiyon Meleklerin anısına Şirin Zaimoğlu tarafından yazılan ve Oskay Hoca tarafından bestelenen “Yasak Şubat” adlı şarkı seslendirilecek.

Koroya Piyanoda Uliana Kremenetskaya, Kemanda Kürşat Tilki ve Yan Flütte Mehmet Sakarya eşlik edecek.