Gazimağusa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Festivalciler Derneği ortaklığında yapılan Mağusa Suriçi Panayırı’ndan elde edilen stant gelirleri, Kıbrıs Türk Festivalciler Derneği tarafından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Festivalciler Derneği Başkanı Murat Yurtseven, Genel Sekreter Ali Rüzgar ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ve Genel Sekreter Osman Akın, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile bir araya geldi.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay konuşmasında, Mağusa Suriçi Panayırı’nın böylesi güzel bir dayanışma sağladığı için gururlu olduğunu ifade etti.

Mağusa Suriçi Panayırı’ndan elde edilen stant gelirlerinin bağışlanması ile yardımların daha da anlamlı hale geldiğini belirten Başkan Uluçay, derneğe yapılacak yardımların devam etmesiyle Gazimağusa’da Şampiyon Meleklerin adının yaşatılacağı okul projesinin gerçekleşmesinin mümkün olduğuna inandığını ve çalışmalara bu yönde devam edileceğini kaydetti.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına bağış makbuzu karşılığında bağış çekini devralan dernek başkanı Ruşen Karakaya da, son zamanlarda dernek adına güzel toplumsal dayanışma örneklerinin yaşandığını belirterek, Kıbrıs Türk Festivalciler Derneği’ne teşekkür etti.

Karakaya, Şampiyon Melekler adına derneğin hedeflenen projeler için tüm halkın yanlarında olmasından dolayı minnettar oldukları ifade etti.

-Yurtseven

Kıbrıs Türk Festivalciler Derneği Başkanı Murat Yurtseven de, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, Şampiyon Meleklerin anısının yaşatılması için destekçi olmaya devam edeceklerini söyledi.