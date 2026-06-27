“Mağusa Limanı: Hafızaya Davet / Port of Famagusta: A Call to Remember” sergisi Mağusa Kent Müzesi Derneği (MAKEMÜD) ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğiyle açılıyor.

MAKEMÜD'den verilen bilgiye göre, limanın ticaret, göç, ulaşım, çalışma hayatı, iki toplumlu ve gündelik hayat üzerindeki etkilerini ele alacak sergi, 29 Haziran Pazartesi akşamı 19.30’da Deniz Kapısı’nda (Porta del Mare) açılacak.

Yalnızca ekonomik merkez değil kentin hafızasını şekillendiren sosyal ve kültürel buluşma noktası olan Mağusa Limanı ile ilgili sergide; liman tarihini anlatan posterler, görsel anlatımlar ve kısa film gösterimi de olacak.