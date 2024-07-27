AB dönem başkanlığını yürütmekte olan Macaristan’ın, Başbakanı Viktor Orban’ın Türk Devletleri Teşkilatı () toplantısına katılarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile aynı fotoğraf karesinde yer almasından rahatsız olan ve teyakkuza geçen Rum yönetimine izahat verdiği belirtildi.

Fileleftheros haberi “Macaristan Yüzünden Teyakkuzda… Budapeşte Orban’ın Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı'na Katılması Konusunda Lefkoşa’ya İzahat Verdi” başlığıyla aktardı.

Gazete Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un son AB Dış Konular Konseyi toplantısında, Macaristan Başbakanı’nın TDT toplantısında katılımıyla ilgili bilgi verirken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile aynı masada oturduğunun altını çizdiğini yazdı.

Haberde Orban’ın Rusya ile temasları yüzünden Brüksel’de de olumsuz hava olduğunu fark eden Macaristan’ın 23 Temmuz'da, Budapeşte’deki Rum büyükelçi Omiros Mavrommatis nezdinde Rum yönetimine izahat verdiği belirtildi.

Macaristan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayandırılan habere göre Mavrommatis’e Macaristan’ın TDT’ye katılımının ulusal düzeyde gerçekleştiği ve bu toplantıya AB adına katılmadığı, Macaristan’ın BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygılı olduğu ve yalnızca Rum yönetimi ile ilişki içerisinde olduğu izahı verildi.

Haberde AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in, 28-29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek bir sonraki Gimnich (gayrıresmi Dışişleri Bakanları Konseyi) toplantısının Budapeşte yerine Brüksel’de gerçekleştirileceğini açıkladığı hatırlatıldı.

Rum yönetiminin, Borrel’in bir sonraki Gymnich toplantısına bu kez Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı da davet edip etmeyeceğini görmeyi beklediğini yazan gazete Hakan Fidan’ın davet edilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu yazdı.