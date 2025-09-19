Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), belediye sınırlarında bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında denetim yaptı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 15–19 Eylül tarihleri arasında okul kantinlerinin hijyenini inceleyerek, gıda maddelerinin son kullanım tarihlerini kontrol etti.

Çocukların beslenmesine uygun olmayan ürünlere dair gerekli uyarıları yapan ekipler, kantin çalışanlarının sağlık karneleri de denetlendi.

Belediye ekipleri ayrıca okul tuvaletlerinin temizliğini, dezenfeksiyon durumunu ve hijyen koşullarını kontrol etti. Denetimler kapsamında, tüm devlet okullarının su depolarından numuneler alınarak analiz için Devlet Laboratuvarı’na gönderildi.

Eğitim çağındaki çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda öğrenim görmesini öncelik olarak gördüğünü vurgulayan LTB, denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini kaydetti.