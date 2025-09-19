Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Gazimağusa’da Sosyal Hizmetler Dairesi ile İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında kurum yetkilileriyle bir araya gelen Hasipoğlu, dairenin ve merkezin mevcut durumu hakkında bilgi aldı, eksiklikleri yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne beş yeni öğretmenin başlamasıyla merkezdeki öğretmen sayısının 10’a yükseldiğini ifade eden Hasipoğlu, özel gereksinimli bireylere sunulan eğitimin daha da güçlendiğini kaydetti.

- Yenilenen “Down Kafe” Hizmete Hazır

İrfan Nadir 19 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde, özel gereksinimli gençlerin sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Down Kafe’nin yenileme çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Hasipoğlu, kafenin toplumda engellilere yönelik farkındalığın artmasında önemli bir rol oynayacağını belirtti.