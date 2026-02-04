Lefkoşa Türk Belediyesi, yarından itibaren Ortaköy 1. Sokak’ta asfalt kemirme ve ardından asfalt kaplama çalışmalarına başlayacağını duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, çalışmalar süresince Ortaköy 1. Sokak trafiğe kapalı olacak.

Açıklamada, Cumartesi ve Pazar günlerinde de, Şht. Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi'nde (eski köprüden Göçmenköy ışıklarına kadar olan kısım) asfalt kemirme ve ardından asfalt kaplama çalışmalarının yapılacağı kaydedildi. Çalışmalar süresince trafik akışının tek şerit olacağı vurguladı.

Pazartesi gününden itibaren de, Küçük Kaymaklı'da bulunan Şht. Mehmet Kemal Sokak'ta asfalt kemirme ve ardından asfalt kaplama çalışmalarının yapılacağı belirtilen açıklamada, çalışmalar süresince sokağın trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bu güzergâhları kullanacak sürücülerin, trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.