Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen “Şehirde Yeni Yıl” etkinlikleri devam ediyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Selimiye Meydanı cumartesi gününe kadar buz pateni, konserler, çocuk etkinlikleri ve sahne gösterilerine ev sahipliği yapacak.

Buz pateni pisti, hafta içi 11.00–20.00, hafta sonu ise 10.00–20.00 saatleri arasında açık olacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi, yurttaşların etkinlik alanına ulaşımını sağlamak amacıyla 27 Aralık’a kadar ücretsiz otobüs servisi hizmeti sunuyor. Mücahitler Gazinosu önü ve Selimiye Meydanı (Belediyeler Birliği önü) kalkış noktalarından otobüs seferleri; hafta içi 16.00 – 20.00 ve hafta sonu 10.00 – 20.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Ayrıca etkinliğe özel olarak Lefkoşa Türk Lisesi otoparkı yurttaşların kullanımına açık olacak. Katılımcılar araçlarını buraya park ederek etkinlik alanına kolaylıkla ulaşabilecek.

- Etkinlik programı

Etkinlik programı şu şekilde:

“Yarın : 17.30 Kar Şovları, Noel Baba, 19.00 Reva Konseri, 21.00 Radyo Juke DJ

25 Aralık Perşembe: 17.30 Kar Şovları, Noel Baba, 19.00 Bikem Tunar Konseri, 21.00 Radyo Juke DJ

26 Aralık Cuma: 17.00 Yüz Boyama, 17.00 Jonköler Show, 17.30 Kar Şovları, 17.30 – Noel Baba, 19.00 Lütfiye Özipek & LBO Konseri, 21.00 Radyo Juke DJ

27 Aralık Cumartesi: 14.30 Hanife Tayyareci ve Kırpık, 15.00 Yüz Boyama & Bubble Show, 17.30 Kar Şovları, Noel Baba, 19.00 FLEX & LBO"