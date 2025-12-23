Halkın Partisi (HP) Sözcüsü Aral Moral, hükümetin, piyasayı ucuzlatacak adımları atmak yerine, Güney’e kayan alış veriş noktasında halkın “aklıyla alay ettiklerini” ileri sürdü.



HP’den yapılan açıklamaya göre, Moral, Kanal T’de, Kaptan’ın Günlüğü programına katılarak soruları yanıtladı.



Moral, son günlerde gündeme gelen İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikleri sakıncalı bulduklarını söyledi.



İş kazası ve yaralanmalarında işverenlerin sorumluluğunun ortadan kaldırılmaya çalışıldığını iddia eden Aral Moral, “Yasada belirtilmiş olan birçok yükümlülüğü yerine getirmek işverenlerin görevidir. Yapılmak istenen yasa değişikliği ile olası iş kazalarında işverenin tüzel kişi yani şirket olması durumunda ilgili direktör veya direktörlerin sorumlu tutulmaması amaçlanmaktadır. Oysaki tüzel kişiliklerin yani şirketlerin yönetiminden sorumlu olanlar direktörlerdir. Yapılması istenilen değişiklikle çalışan emekçiler mağdur olacağı aşikar olmakla birlikte yasa değişikliği derhal geri çekilmelidir” dedi.



Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili özelleştirme noktasında yapılan tartışmalara yönelik bir soruya ise Aral Moral, “Buradaki mantık, ver gitsin, ver kurtul mantığıdır” dedi.



İhtiyaçların belirlenmesi, kamu faydası ve çalışan yararı gözetilerek kamu özel ortaklığında bir özelleştirmeye karşı olmadıklarına dikkat çeken Moral “Ancak buradaki anlayış, ben yapamadım, al anahtarları sen ne istersen yap anlayışıdır ki biz buna karşıyız” dedi.



Moral, kamu, kurum ve kuruluşlarını elden çıkarmak değil, onları iyi yönetim anlayışıyla daha da güçlendirmek gerektiğini, Halkın Partisi’nin de bu duruştan taraf olduğunu belirtti.



Hükümetin başa gelmesiyle yolsuzlukla ilgili konularda ciddi artış gözlemlendiğini iddia eden Moral, “Bu konularla ilgili ortaya koyduğumuz mücadele, hem ülke hem de insanımız için ciddi bir sınavdır. Ya bu sınavdan başarılı bir şekilde çıkıp, yapanın yanına kâr kalmayacaktır, ya da daha kötü günlere doğru gideceğiz.” dedi



Moral, kimseyi kategorik olarak düşmanlaştırmadıklarını, verdikleri mücadelenin ve kavganın zihniyetle ilgili olduğuna işaret ederek, “Bütün bu mücadelemiz de Halkın Partisi’nin kuruluş ilkelerinde vardır” diye konuştu.



Bütçe görüşmelerinde, hükümetin büyük işler başarmış gibi övündüğünü ancak ortada övünülecek bir durum olmadığını ileri süren Moral, “Bu bütçe emeklinin, işçinin, öğrencinin, evinde engelli çocuğuna bakmakla yükümlü olan annenin, kamu eğitiminin ve sağlığının bütçesi değil” dedi.



Moral, kamu eğitiminin konteynırda devam ettiğini, kamu sağlığının da sevklerle özele havale edildiğini iddia ederek, “Partizanlık ve rant üzerine kurulu bir bütçe bu bütçe” şeklinde konuştu.





Dairelerdeki personel eksikliğiyle ilgili bir soru üzerine Moral şunları söyledi:



“Biz, ihtiyaca göre istihdamların, Kamu Hizmeti Komisyonu üzerinden yapılmasından yanayız ve tarafız. Geçici adı altında yapılan partizan istihdamlar, iş yerindeki işleyişi bozduğu gibi, kamudaki hizmetleri de aksatan bir yaklaşımdır. Kamudaki yetişmiş personelin, bilgi ve deneyimini alttan gelen personele aktarması gerekir. Alttan eleman yetişmezse, hali hazırda aksamaya başlayan hizmetler, daha da aksayacaktır”



-“Asgari ücret pazarlık unsuru olmamalı”



Asgari ücret üzerinden yapılan tartışmalara da değinen Moral, asgari ücretin bir pazarlık unsuru olmaktan çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Moral, “Asgari ücretin pazarlık unsuru olmaktan çıkarılarak, kamudaki en düşük maaşa endekslenmelidir. İşverenler sendikasının, yurt dışından gelen işçilere yönelik yaptığı açıklamayı da esefle okuduk. Geldikleri ülkede daha düşük maaş alıyor olabilirler. Ancak bu insanlar daha iyi maaş alarak ailelerine daha iyi yaşam olanağı sağlamak için buraya geldiler. Aynı maaş almak isteseler gelmez, ülkelerinde kalırlardı. Bu anlayış tamam değildir.” ifadelerini kullandı.



Son zamanlarda sağlıkla ilgili konuların da öne çıktığına dikkati çeken Moral, “Sağlık sistemindeki aksaklıklar nedeniyle insanlar özele doğru kaymaya başladı. Bu da aile ekonomisi için bir külfet olarak karşımıza çıkıyor” dedi.



Moral, bu konuda genel sağlık sigortasının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Etkin ve yeterli bir sağlık sistemi oluşturulmasında Tek Tip Sosyal Güvenlik Sistemi içinde Genel Sağlık Sigortası uygulamasının hayata geçirilmesi hedefimizdir. Bunun için de fonun güçlendirilmesi noktasında yatırımların asli maaş üzerinden yatırılması amacıyla denetim artırılacak, hem gerekirse de fona ek kaynaklar oluşturulacak” diye konuştu.