Bankadan verilen bilgiye göre, LTB ile Creditwest Bank arasında ödemeye ilişkin iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, Alternatif Dağıtım Kanalları Yöneticisi Şerife Komut imza koydu.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bankanın teknolojiye yaptığı yatırımların odağında insanlara kolaylık sağlamak olduğunu vurguladı. Local Pay uygulamasını sürekli iyileştirdiklerini ve müşterilere hızlı, güvenli ve kolay bir ödeme deneyimi sunduklarını ifade eden Zaheer, LTB ile yaptıkları iş birliği sayesinde de Lefkoşa halkına hizmet vermekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, başkent Lefkoşa’da daha iyi hizmet verebilmek için teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanmaya ve iş birliklerine büyük önem verdiklerini, Creditwest Bank ile gerçekleştirdikleri park metre ödemelerine yönelik iş birliğinin bu vizyonlarının yansıması olduğunu belirtti.

Harmancı, Local Pay ile şehir içi parkmetre ödemelerinde hem yurttaşlara hem de turistlere büyük kolaylık sağlayacaklarını ifade ederek, “Park metre uygulamasında başlayan bu değişim ile nakit paraya ihtiyaç duyulmayan ödeme sistemini yaygınlaştırarak şehirde yaşamı kolaylaştırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Harmancı, protokol ile başlayan iş birliğinin, şehir yaşamının farklı alanlarında yapılacak ortak çalışmaların da ilk adımı olduğunu kaydetti.

Park ödemeleri Local Pay uygulaması üzerinden cep telefonuyla yapılabilecek. Uygulama, park süresi dolmadan uyarı bildirimi yollayacak.