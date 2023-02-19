Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 2022-2023 eğitim yılı ara döneminde Lefkoşa’daki ilk ve orta dereceli tüm devlet okullarında geniş kapsamlı temizlik çalışması yaptığını ve yarın açılacak okullar için temizlik ve bakımı tamamladığını açıkladı.

-38 okul

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Temizlik ve LTB Park Bahçeler ve Trafik -Aydınlatma Şubeleri koordinasyonunda 38 devlet okulundaki çalışmalarda genel temizlik, çöp kaldırma, kuru ot temizliği, ağaç budama işlemleri yapıldı.

Çalışmalar kapsamında okul bahçelerinde bulunan yabani otlar yanında çevrede oluşan kirli görüntüler ortadan kaldırıldı, ağaçlar budandı, çitlerin bakımı yapıldı.

Bunun yanında LTB Trafik Şubesi ekipleri de okul önlerindeki kasis ve yaya geçitlerinin kontrolünü yaparak, eksiklik bulunan noktalara müdahale etti.