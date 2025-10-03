LTB, hafta sonu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi ve Bedrettin Demirel Caddesi’nde asfaltlama çalışması yapacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Türk Belediyesi, 40 milyon TL yatırım ile başlattığı 1. etap asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Yarın Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde, (Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önü ve Hastane çemberi ile Barış Caddesi bağlantı noktası), pazar günü ise Bedrettin Demirel Caddesi’nde (eski KTHY binası ilerisi) asfaltlama çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmalar kapsamında trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde yapılacak. Hafta sonu tamamlanması planlanan asfaltlama çalışmaları süresince sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.