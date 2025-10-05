Gönyeli ve Girne'de iki ani ölüm. Ölüm sebepleri otopsi sonucu belirlenecek.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 00.30 sıralarında, Gönyeli’de sakin Debare James Rajı (E-19), evinde ölü bulundu. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Öte yandan, 25 Eylül'de Girne’de bir plajda bulunduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Olaug Modalslı Hinna (K-77) , tedavi gördüğü Lefkoşa Kolan British Hospital’da dün yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu saptanacak.