Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar'ın ilk mitingi Güzelyurt'ta düzenlendi
İçeriği Görüntüle
Gönyeli ve Girne'de iki ani ölüm. Ölüm sebepleri otopsi sonucu belirlenecek.
Polisten yapılan açıklamaya göre, 00.30 sıralarında, Gönyeli’de sakin Debare James Rajı (E-19), evinde ölü bulundu. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.
Öte yandan, 25 Eylül'de Girne’de bir plajda bulunduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Olaug Modalslı Hinna (K-77) , tedavi gördüğü Lefkoşa Kolan British Hospital’da dün yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu saptanacak.