Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Kaplıca, Dipkarpaz ve Yeni Erenköy’ü ziyaret etti.

Ersin Tatar'ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ersin Tatar Yeni Erenköy’de yaptığı konuşmada, federasyon görüşmelerinde yıllarca sonuç alınamadığını, Rum tarafının Türk tarafını eşit görmediğini ve görüşmelere Crans Montana’dan kaldığı yerden başlamak istediğini belirterek, federasyon defterinin kapandığını ve Türkiye’nin tam desteğiyle iki devletli çözüm siyasetinin yürütüldüğünü söyledi.

BM Genel Sekreterinin federasyon görüşmelerinde ortak zemin olmadığını kabul ettiğini ve kayıtlara geçtiğini dile getiren Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu Toplantıları’nda KKTC’nin tanınması, ambargoların kaldırılması, diplomatik ilişki kurulması ve iki devletli çözüm siyasetine destek verdiğini hatırlattı.

Federasyon temelinde çözüm ile Avrupa Birliği’nde yer almayan Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığının sona ereceğini aktaran Tatar, bu nedenle paradigma değişikliğine gidildiğini ve federasyon modelinden vazgeçildiğini vurguladı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından elde edilen özgürlük, onurlu yaşam, egemenlik ve kendi geleceğini tayin etme hakkı elde edildiğini belirten Tatar, karada, havada ve denizde elde edilen kazanımların devam ettirilmesinin önemine dikkat çekti.

TBMM’de iki devletli siyasetin oy birliğiyle kayda geçtiğini anlatan Tatar, aynı iradenin Cumhuriyet Meclisi’nde de çıkması gerektiğini kaydetti.

Tatar, Türkiye ile istişare içinde hareket edeceğini söyleyen CTP Adayı Tufan Erhürman’a atıfta bulunarak, Türkiye’nin ortaya koyduğu güçlü destek ve iradeye rağmen federasyon görüşmelerinin nasıl yapılacağını sorguladı.

"Sağlam Devlet, Saygın Gelecek" vizyonunu ortaya koyduklarını dile getiren Tatar; ekonomi, tarım, enerji, ulaşım, teknoloji, sağlık, turizm, kültür ve sanatta Atak Diplomasi’ye geçildiğini vurguladı.