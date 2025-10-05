Gazimağusa - Lefkoşa anayoluna dikkatsizce çıkış yapan sürücü kazaya neden oldu. Kazada yaralanan olmadı

Polisin açıklamasına göre, Erhan Öztürk (E-49), yönetimindeki AA 962 H plakalı salon araçla Dörtyol istikametinden Alaniçi istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Dörtyol sığınmalı yol kavşağında seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden ama yola çıkış yaptı. Öztürk, o esnada Gazimağusa istikametine doğru seyreden Vagıf Alakbarov (E-37) yönetimindeki HZ 066 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle AA 962 H plakalı salon araç savrularak takla attu ve yolun solundaki orta refüjün üzerindeki aydınlatma direğine çarparak durdu.

Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 16 alkollü sürücü rapor edildi
Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 16 alkollü sürücü rapor edildi
İçeriği Görüntüle

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.