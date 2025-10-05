"Bu topraklarda en çok yetişen duygu sevgidir, kardeşliktir. Bunu öğrenecekler”

"Hristodulidis Kıbrıslı Türkleri bu adada yok sayamayacak, biz hep vardık, hep de var olacağız"

Erhürman Değrimenlik’te halkla bir araya gelerek cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Bazı topraklarda bazı bitkiler yetişmez, bu topraklarda ise bölünme, parçalanma ve korku yetişmez. Baskı bu topraklarda tutmaz. Bu topraklarda pek çok ağaç, bitki yetişir. En çok yetişen duygu ise sevgidir, kardeşliktir. Bunu öğrenecekler” dedi.

Hristodulidis'in BM’de Kıbrıs’tan bahsedip sadece ve yalnızca Türkiye’ye hitap edemeyeceğini, Kıbrıslı Türkleri bu adada yok sayamayacağını vurgulayan Erhürman, “Biz hep vardık, hep de var olacağız. Kimse bizi görmezden gelemeyecek” dedi. Erhürman, Kıbrıslı Türklerin haklarını asla yedirtmeyeceğinin de altını çizdi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman, “Buralardan memleketin dört bir yanına bir mesaj gidiyor. “Biz bu seçimi kazandık, gün sayıyoruz” diyorduk; ama bu akşam artık utanmadan, sıkılmadan bunu ilan edeceğiz” dedi.

Tufan Erhürman’a, Genel Sekreter Erkut Şahali, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Lefkoşa Türk Belediye (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın ile birçok milletvekili eşlik etti.

Beş koca yılın geride kaldığını söyleyen Erhürman, “Anlatacak hiçbir hikâye yok. Bu memleketi seven, bu memlekete hizmet eden herkes bizim başımızın tacıdır. Hep birlikte kol kola girme ve birleşme zamanıdır” diye konuştu.

-“Kıbrıslı Türklerin sesi duyulmaz oldu; adı bilinmez hâle geldi”

“Artık Tatar’a değil, Hristodulidis’e sesleneceğiz; Tatar’a seslenme zamanı geçti. Hristodulidis bilsin ki Kıbrıs Türk halkı — annesi, babası, kendisinin nerede doğduğuna bakmaksızın; geleceğini bu topraklarda kuran herkesten bahsediyorum — bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir. İki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın bu memlekette Gazze’de çocukları katleden İsrail ile güvenlik anlaşması imzalanamaz. ABD ve Hindistan ile de bizim irademiz olmaksızın güvenlik anlaşması imzalayamaz” diyen Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nin, bu adanın tamamının garantörü olduğunu hatırlattı.

Erhürman, “Hristodulidis, BM’de uzun konuşma yapıp Kıbrıs’tan bahsedip sadece ve yalnızca Türkiye’ye hitap edemez. Kıbrıslı Türkleri bu adada yok sayamaz” diye konuştu. “Biz hep vardık, hep de var olacağız. Kimse bizi görmezden gelemeyecek” diyen Erhürman, Kıbrıslı Türklerin haklarını asla yedirtmeyeceğini belirtti.

“Memleket o hâle geldi ki; Ersin Bey“ size doktor da hastane de getireceğim” diyor; oysa esas mesleği doktorluk değil, muhasebeciliktir. Madem iç konularda bu kadar müdahil olmaya hazırlanıyorlar, nasıl oldu da üç sene önce bu memlekette marketler, eczaneler Rum müşterilerle kaynarken tekerlek tersine döndü ve euro 49 TL iken Güney nasıl daha ucuz hale geldi?” diye soran Erhürman, 19 Ekim’den sonra Kıbrıs Türk halkının dünyayla yeniden buluşacağına dikkat çekti.

-"Açık hava hapishanesi..."

“Endişelenmeyin: Açık hava hapishanesini yıkacağız ve dünyayla buluşacağız. Hiç kimse engelleyemeyecek. Beş bomboş yıl geride kaldı. Her konuda geri gittik; ekonomide, mülkiyette geri gittik; dünyadaki varlığımız unutuldu. Kıbrıslı Türklerin sesi duyulmaz oldu; adı bilinmez hâle geldi; varlığı hatırlanmaz oldu. En gür sesimle, bu halkın sesini bütün dünyaya duyurmaya söz veriyorum” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin masada olacağına işaret etti.

-Çeler: "Bizim sözümüz ciddiyettir, samimiyettir"

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ise yaptığı konuşmada, “Kendi logomla değil, parti başkanı olarak değil hem partimin hem de sempatizanlarımızın yüreğiyle size sesleniyorum” dedi. “Bu memlekette yüzümüzü yere eğdiler. Son beş yılda bize yaşattıkları, dünyanın birçok yerinde görülmedi. Sadece kendi partililerini kucaklayan, haksızlık yapanlara karşı bugün burada vereceğiniz ses, onları değirmen taşının altında ezip geçecektir” diyen Çeler, beş bomboş yılın geride kaldığını söyledi.

Tufan Erhürman ile on beş ay boyunca hükümette görev aldıklarını hatırlatan Çeler, “Hiçbir gün bize “kendi partin veya yakınların için bunu yap” denmedi. Aksine, herkesi kucaklayacaksınız dedi. Sözümüzü birlikte söylüyoruz şimdi. Bu seçim hepimizin seçimidir. Umut yeşerdi, büyümeye başladı; bugün sizin sayenizde taçlanıyor. Biz samimiyetten ve ciddiyetten yanayız. Samimiyet; insanına inanmak ve onları candan kucaklamaktır” dedi.

Zeki Çeler, “Uluslararası camiada hakkımızı arayacak olan Tufan Erhürman’dır. Hristodulidis’e karşı hakkımızı arayacak. Bizim sözümüz ciddiyettir, samimiyettir. Bizim sözümüz Tufan Erhürman’dır” diye konuştu.

-Karavezirler: "Yeni Cumhurbaşkanımız Erhürman’dır, hayırlı olsun"

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise “Birlikte yöneteceğiz. Yiğitler’den, Erdemli’den, Kırıkkale’den, Dilekkaya’dan, Akıncılar’dan, Gaziköy’den, Meriç’ten, Balıkesir’den, Kalavaç’tan, Yeniceköy’den, Çukurova’dan, Düzova’dan, Cihangir’den, Değirmenlik’ten, Minareliköy’den, Demirhan’dan… Hepiniz buradasınız. Biz büyük bir aileyiz” dedi.

Bu etkinlikle, hep birlikte bunu kanıtladıklarının altını çizen Karavezirler, “Bunu kanıtlama tarihi 19 Ekim’dir. 19 Ekim saat 20.00’de hep birlikte Lefkoşa’da olacağız. Tufan Erhürman, 23’ünde mazbatasını aldıktan sonra da bu güzellikleri hep birlikte yaşayacağız, yaşatacağız. Vicdanının sesini, sandığa giderken herkes dinlesin. Yeni cumhurbaşkanımız Erhürman’dır. Hayırlı olsun” dedi.

-Barçın: Dünyada görünür olacağız, bu halk güzel günler görecek

Etlinlike söz alan CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın da, “Değirmenlik Akıncılar halk buluşmasına hoş geldiniz. Son dönemlerde yolumuz sık sık Değirmenlik-Akıncılar’a düşüyor. Hizmet kalitemiz yükseldikçe buna tanıklık etmenin mutluluğunu duyuyoruz” dedi.

Mesarya insanını çok iyi tanıdıklarının altını çizen Barçın, “Ekmeğini taştan çıkaran sizler 19 Ekim’de yeni bir dönemin başlangıcını yapacaksınız” diye konuştu. Toplumsal uzlaşı adayının Tufan Erhürman olduğuna işaret eden Barçın, “Yeni bir dönem başlayacak; hak ettiğimiz saygın temsiliyete kavuşacağız. Hiç kimse dışlanmayacak; başımız dik bir şekilde liderimizle gurur duyacağız. Bu ülkenin her köyü, her kasabası cumbaşkanlığında ciddiyetle ve sorumlulukla temsil edilecek. Dünyada görünür olacağız. Bu ülke, bu halk mutlu, güzel günler görecek” dedi.