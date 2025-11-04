Lefkoşa Türk Belediyesi, bünyesinde kullanmakta olduğu Coğrafi Bilgi Sistemleri’ni (CBS) günün şartlarına uygun şekilde yenilemek amacıyla Sistem Company LTD. ile sözleşme imzaladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, yenilenecek sistemle birlikte Lefkoşa kent haritalarının, belediye hizmetlerinin planlama, karar alma ve yönetim süreçlerinde daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi hedefleniyor. Böylece dijitalleşme süreciyle birlikte yurttaşların da belediye hizmetlerinden daha hızlı, şeffaf ve nitelikli biçimde yararlanması sağlanacak.