Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ankara temasları kapsamında Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin liderliğinde gerçekleştirilen görüşmede, Kıbrıs’taki güncel gelişmeler kapsamlı biçimde değerlendirildi ve 2026 yılında beklenen erken genel seçim süreci ile bu çerçevede CTP’nin siyasal hedefleri görüşmenin temel başlıkları arasında yer aldı.

Görüşmede ayrıca, Genel Başkan Sıla Usar İncirli’nin ve CTP’nin yeni döneme ilişkin siyasi vizyonu ile Kıbrıs’ta çözüm çabalarına dair CTP’nin siyasi duruşu ve yürüttüğü çalışmalar ele alındı ve detaylı bilgi verildi.

Genel Başkan İncirli, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine gösterilen yakın ilgi ve duyarlılık dolayısıyla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’e, cemiyet yöneticilerine ve üyelere teşekkürlerini iletti.

Heyetler arası görüşmenin ardından CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ankara Gazeteciler Cemiyet binasını gezdi ve yapılan çalışmaları ve binanın özelliklerini yerinde inceledi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Dışilişkiler Sekreteri ve Girne Milletvekili Fikri Toros ve CTP Eğitim Sekreteri ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Feriha Tel eşlik etti.

Gazeteciler Cemiyeti heyetinde ise Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Başkan Vekili Ayhan Aydemir, Başkan Yardımcıları Yusuf Kanlı ile Ali Oruç, Genel Sekreter Kenan Şener, Yönetim Kurulu Üyesi Güray Soysal, Üye Yılmaz Polat hazır bulundu.