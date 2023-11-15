Griffiths: "Gazze'deki Katliamın Devam Etmesine İzin Verilemez" Griffiths: "Gazze'deki Katliamın Devam Etmesine İzin Verilemez"


Aslen baflı olup uzun yıllardır İngiltere'de yaşayan ve kuru temizleme dükkanı bulunan  çevresinde yardım severliği ile bilinen Cemal  Arkut'un ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Haber: Ergün YAHAT