Aslen baflı olup uzun yıllardır İngiltere'de yaşayan ve kuru temizleme dükkanı bulunan çevresinde yardım severliği ile bilinen Cemal Arkut'un ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Haber: Ergün YAHAT
Aslen baflı olup uzun yıllardır İngiltere'de yaşayan ve kuru temizleme dükkanı bulunan çevresinde yardım severliği ile bilinen Cemal Arkut'un ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Haber: Ergün YAHAT
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