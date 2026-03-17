Hollandalı teknik adam, yarın TSİ 23.00'te Anfiled Stadı'nda yapılacak müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımın durumu hakkında bilgi veren Slot, sakatlığı bulunan yıldız santrfor Alexander Isak'ın yarın Galatasaray'a karşı forma giyemeyeceğini, tecrübeli savunma oyuncusu Joe Gomez'in ise durumunun maç saatinde belli olacağını dile getirdi.

Galatasaray'a bu sezon iki kez 1-0'lık skorla yenildiklerini hatırlatan Slot, "Galatasaray ile bu sezon iki kez oynadık ve kaybettik. Ancak ilk kez kendi sahamızda oynayacağız. Yarın akşam taraftarlar bizi destekleyecek." dedi.

Arne Slot, iç saha avantajlarının olduğunu aktararak, "Deplasman veya evde oynama arasında bir fark varsa bunu yarın göstereceğiz. Kendi sahamızda çok daha güçlüyüz. Çok iyi şeyler için Şampiyonlar Ligi'nde bulunduğumuz yeri hak ediyoruz. Çeyrek finale kalmayı hak eden bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bizi 2 defa yenmelerinin nedeni kendi sahalarında oynamaları değil. Çok iyi oynadılar. Çok sert ve ciddi maçlardı. Sonucu ayrıntılar belirledi. Bu ayrıntılarını düşünerek çok daha iyi hazırlanacağız. Bunları kendi lehimize çevireceğiz." diye konuştu.

Üzerlerinde bir baskı olduğunu kabul eden Slot, "Hepimiz baskıyı hissediyoruz. Çok güzel bir kulüpte çalışıyorum, harika bir tarihe sahip. Çeyrek finale de kalabileceğimize inanıyorum. Bir baskı var ama bu iyi bir şey. Bu baskıyı kucaklıyoruz ve yarın Galatasaray ile oynamak için sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadıkları tek takım olduğunun hatırlatılması üzerine Slot, şunları kaydetti:

"İlk maçta penaltımızı VAR iptal etti. Bazen sonuçlandıramadığımız ataklar oldu. Ancak bu sadece bizimle ilgili değil. Galatasaray, her topun üzerine büyük bir mücadele gösterdi. Genelde Süper Lig'in en üstündeler ve Avrupa'da çok iyi başarıları var. Taraftar desteğiyle birleşince iki kez bu sonuca yol açtı. Çok iyi savunmacıları var. Davinson Sacnhez oynamayacak ama sizin 11'den fazla iyi oyuncunuz var. Gol atmamız gerektiğini biliyoruz. Bu çok kolay değil. İki kez karşılaştığımız rakibi tanıyoruz. Yarın tüm mücadeleyi ortaya koyarak bunu başaracağız."

Kariyerinde daha önce "Devler Ligi" çeyrek finali görmediğini belirten Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, "Her zaman en önemli maç bir sonraki. Böyle deyince çok basit oluyor. Galatasaray maçından sonra Brighton ile oynayacağız. Ancak Galatasaray maçının önemini hissediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finali söz konusu. Benim için de özel bir şey olacak. Çünkü ilk defa bunu başaracağım." diyerek sözlerini tamamladı.

Andrew Robertson: Bizim için çok büyük bir maç olacak

İngiltere temsilcisi Liverpool'un İskoç sol beki Andrew Robertson, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında yarın konuk edecekleri Galatasaray'ı eleyebilecek güçte olduklarını söyledi.

Robertson, yarın TSİ 23.00'te Anfiled Stadı'nda yapılacak müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu sezon özellikle Premier Lig'de gösterdikleri istikrarsız performansın hayal kırıklığına neden olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "İstikrarı yakalayamadığımız için hayal kırıklığı hissediyoruz. Hepimiz bu konuda çaba göstermeye ve çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ancak bunu başaramadık. Denemeye devam ederek istikrarı bulmak zorundayız. Yarın akşam çeyrek finale kalma şansımız var. Bu bizim için çok önemli olurdu. Vazgeçmeyeceğiz, denemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İlk maçtaki 1-0'lık yenilgiye rağmen turu geçmeyi amaçlamaları gerektiğini vurgulayan Robertson, "Amacımız çeyrek finale çıkmak olmalı. Yarın akşam bizim için çok büyük bir maç olacak. Elimizden gelenin hepsini yapmamız lazım." dedi.

İskoç futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çok önemli olduğuna değinerek, "Şampiyonlar Ligi her zaman önemli oldu. Geçen sezon da bunu gösterdik. Premier Lig'de öndeydik. Bu sezon elimizde bu yok. Son 8 takım arasına kalma başarısını göstermeliyiz. Ancak geçen hafta bunu yeterince sergileyemedik. Bunun bilincindeyiz. Son 8'e kalabilecek kadar iyi olduğumuzu ortaya koyacağız. Çok büyük bir maç. Bu, kendimize güvenip, çeyrek finale kalmaya inancımızdan dolayı. Çok iyi bir performans ortaya koyarak taraftarımızı çok daha mutlu göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kazanabilmemiz için yeterince kalitemiz var"

Andrew Robertson, turu geçebilecek kaliteye sahip olduklarını dile getirdi.

Daha önce Barcelona'ya ilk maçta 3-0 yenilmelerine rağmen rövanşı 4-0 kazanarak tur atladıklarını hatırlatan Robertson, "Turu geçmek için şansımız var. Barcelona ilk akla gelen, 3-0 kaybetmiştik ve kimse bize şans vermemişti. Deneyiminize güvenmeniz gerek. Yarın akşam kendimizin en iyi versiyonuyla sahaya çıkmamız gerektiğini biliyoruz. İyi bir futbol ortaya koyarak kazanabilmemiz için yeterince kalitemiz var. Yapmamız gereken yarın kazanmak. Tüm hedefimiz bu olmalı." şeklinde görüş belirtti.

"Galatasaray güçlü bir takım"

Liverpool'un tecrübeli sol beki, Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu vurguladı.

Bu sezon sarı-kırmızılılara 2 kez yenildiklerinin hatırlatılması üzerine Robertson, "Onlara bu sezon iki defa yenildik ama şu anda deplasmandalar. Galatasaray taraftarının da hakkını vermek gerek. İki maçta da bize çok zor atmosfer yaşattılar. Sahamızda oynadığımız maçlarda farklı oluyor. Biz de bunu yarın göstereceğiz. Galatasaray güçlü bir takım. Her zaman kaliteli işler yaptılar. Önde çok güçlüler, arkada iyiler ve ortada çok iyi çalışan bir ekip. Daha iyi olmak hedefimiz. Kendi kadromuzdaki kaliteli oyuncularla bunu yapabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfere vurgu yapan Robertson, "Galatasaray, sahasında oynamanın avantajını kullandı. Taraftarları zor bir atmosfer oluşturdu. Oyuncular da perfrormans ortaya koydu. İki maçta da bununla karşılaştık ama yarın çok daha iyi olmamız gerek. Bunu yaparsak onlara Liverpool'un ne olduğunu göstereceğiz. Onlara karşı oynamak çok zor. Yarın bunu çevirecek gücümüz olduğuna inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.