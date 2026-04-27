Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide konuk olduğu Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, zirve yarışında büyük yara aldı ve şampiyonluk yarışında puan farkı 7'ye çıktı.

Maça kaleci Ederson'un 62. dakikada gördüğü kırmızı kart damga vurdu. Fenerbahçe tarafarı Brezilyalı kaleciye tepki gösterdi.

Çaykur Rizespor maçının son dakikasında da yediği hatalı golle tepki çeken yıldız kaleci gece yarısı bir açıklama yayınlayarak özür diledi.



“BUNU YAPMAMALIYDIM, ÖZÜR DİLERİM”



Ederson açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararını kabul etmiyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimin arkasındayım. Haksızlığa uğradığımıza inanıyorum. Olayın sıcaklığıyla VAR kabinine doğru sert bir harekette bulundum. Bunu yapmamalıydı. Tüm Fenerbahçe ailesinden tekrar özür dilerim!"