Limit üstü bitki koruma ürünü içeren 5 ithal ve 5 yerli numuneye rastlandığı açıklandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 8-14 Ağustos tarihlerini kapsayan Haftalık Gıda Denetim Sonuçları’nı açıkladı.

Buna göre; ithal ürünlerde 35 numunenin 30’u temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 5 numuneye rastlandı.

Onbaşı İşl. Ltd. ait Elma Stk.,Nektarin ve Elma Golden da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

SVS Tic Ltd Şti. ait Şeftali de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

REE Tic. Cahide Kılıç ait Çeri Domates de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerde ise, 25 numunenin 20’si temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 5 numuneye rastlandı.

Güzelyurt sakini Fatma Akmandor’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Mehmetçik köyü sakini Mehmet Çığ’a ait Sultani Üzüm de 3. Alımda da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecek.

Mehmetçik köyü sakini Biray Evlat’a ait Sultani Üzüm de 3. Alımda da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecek.

Ziyamet köyü sakini Züleyha Tığ’a ait Sultani Üzüm de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Ziyamet köyü sakini Hüseyin Avcil’e ait Verigo Üzüm de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.