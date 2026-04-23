Limasol’un “Yermasoya” semtinde 18 Nisan Cumartesi günü yıkılan apartmanda hayatını kaybeden ikinci kişinin kimliği belirlendi.

Haravgi ve diğer gazeteler, hayatını kaybeden kişinin 27 yaşında Kolombiya uyruklu Leonela Aleman Morales isimli kadın olduğunu yazdılar.

Haberde, kadının ailesinin Kolombiya’da tüm basın yayın organlarında yaptıkları çağrılarda Morales’i aradıkları ve kadının kısa süreliğine tatil için Güney Kıbrıs’ta bulunduğu belirtilirken kimlik tespitinin resmileşmesi için aileden DNA alınacağı da ifade edildi.

Gazete bir diğer haberinde ise, Baf’ta tehlikeli bulunan 3 apartmanın yetkili merciler tarafından mühürlendiklerini yazdı.

Yıkılma tehlikesi bulunan 3 apartmandan ikisinde kiracıların bulunduğunu belirten gazete, binaların boşaltılması için 7 gün süre tanındığını da aktardı.