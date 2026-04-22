Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ilk kez bir “Kıbrıslının” ABD Denizcilik Akademisi’ne kabul edildiğini açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nden kendisine bu yönde bir bilgi iletildiğini belirterek duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.

Hristodulidis, ilk kez “Kıbrıslı” bir adayın ABD Denizcilik Akademisi’ne kabul edilmesinin “sembolik ve özlü bir dönüm noktası olduğu” iddiasında bulunarak “bu kabulün ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki güvenlik ve savunma alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki taahhüdün hayata geçirilmesi anlamına geldiğini” de savundu.