Limasol’da bir inşaat şirketi sahibinin, internet üzerinden dolandırıcılık kurbanı olduğu bildirildi.

Güney Kıbrıs'taki Maaşlar AB Ortalamasının Altında Güney Kıbrıs'taki Maaşlar AB Ortalamasının Altında

Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahsın iş ortağıyla elektronik postayla haberleşerek 11 bin 900 euro ödeme yapılması için anlaştığını; ardından yine iş ortağından geliyormuş gibi görünen bir e-posta daha aldığını ve burada bir hesap numarası verilerek, parayı o hesaba yatırmasının talep edildiğini, kendisinin de o hesaba parayı yatırdığını yazdı.

Gazete, şahsın iş ortağıyla yaptığı telefon görüşmesinde paranın yatmadığını öğrendiğini ve ikinci e-postanın dolandırıcılar tarafından gönderildiğinin bu şekilde ortaya çıktığını kaydetti.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: RSS