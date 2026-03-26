Limasol’a bağlı “Kato Polemidya” (Aşağı Binatlı) köyünde bulunan bir çiçekçi dükkanına sabaha karşı, kimliği belirsiz kişiler tarafından bomba konuldu.
“Philenews” haber sitesine göre, gürültüyle patlayan bomba, binanın ön cephesinde hasara yol açarken, dükkanının önünde park halinde bulunan araçlar hasar gördü.
Polisin yaptığı ön incelemede, patlamanın binanın girişine yerleştirilen el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.