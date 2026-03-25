Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, artan hayat pahalılığı ve yükselen enerji fiyatlarına karşı hükümetin kapsamlı ve hedefli ekonomik tedbirler hazırladığını, bu önlemlerin yarın kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

25 Mart törenlerinin ardından konuşan Hristodulidis, hükümetin sorumlu mali politikası sayesinde yeni destek paketlerini hayata geçirebildiğini belirterek, hâlihazırda 100 milyon Euro'nun üzerinde tedbirin yürürlükte olduğunu ifade etti. Açıklanacak yeni paketin ekonominin birçok sektörünü kapsayacağını ve doğrudan vatandaşın yaşadığı mali baskıyı hafifletmeyi hedeflediğini kaydetti.

Hristodulidis, hükümetin mevcut ekonomik gelişmelere karşı üç farklı senaryo hazırladığını belirterek, bölgesel krizin seyrine göre ek önlemlerin devreye alınabileceğini söyledi. Orta Doğu’daki gelişmelerin uzaması halinde ekonomik koşulların daha da zorlaşabileceğine dikkat çeken Hristodulidis, tüm ihtimallere karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN ETKİLERİNİ AZALTMAYA YÖNELİK BİR DESTEK PAKETİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Öte yandan hükümetin ekonomi yönetiminin, özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkilerini azaltmaya yönelik bir destek paketi üzerinde son çalışmaları yaptığı bildirildi.

Maliye Bakanlığı’nın, krizin ilk gününden itibaren petrol fiyatlarındaki yükselişi yakından takip ederek farklı senaryolar oluşturduğu, varil fiyatının son dönemde 100 dolar seviyelerinde seyrettiği belirtildi.

AKARYAKITTA UYGULANAN İNDİRİMLİ VERGİNİN YENİDEN DEVREYE ALINMASI GÜNDEMDE

Hazırlanan paket kapsamında, akaryakıtta uygulanan indirimli verginin yeniden devreye alınması seçenekler arasında yer alıyor. Daha önce uygulanan bu önlemle litre başına yaklaşık 8,3 sentlik bir düşüş sağlanmıştı.

Ayrıca dar gelirli kesimlere yönelik enerji desteklerinin artırılması ve elektrik sübvansiyonlarının yıl sonuna kadar sürdürülmesi de gündemde bulunuyor.

İŞ DÜNYASINA YÖNELİK DE DESTEK PAKETİ YOLDA: MAAŞ DESTEKLERİ, SİGORTA PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI VE SIFIR KDV UYGULAMALARI GÜNDEMDE

İş dünyasına yönelik destekler de paket içinde yer alırken, özellikle turizm sektörüne pandemi döneminde uygulanan modele benzer şekilde maaş destekleri verilmesi ihtimali değerlendiriliyor.

Bunun yanında sosyal sigorta prim borçlarının yapılandırılmasında taksit sayısının artırılması ve bazı ürünlerde sıfır KDV uygulamasının genişletilmesi de planlanan adımlar arasında.

BEBEK ÜRÜNLERİ VE TEMEL İHTİYAÇ KALEMLERİNDE UYGULANAN "0 KDV" UYGULAMASI YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Yetkililer, bazı temel tüketim ürünlerinde yüzde 10’un üzerinde fiyat artışları tespit edildiğini belirtirken, süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar ve atıştırmalık kategorilerinde yükseliş yaşandığı ifade edildi. Bebek ürünleri ve temel ihtiyaç kalemlerinde uygulanan sıfır KDV’nin yıl sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

Hristodulidis, ekonomik göstergelerin güçlü olmasının kriz dönemlerinde müdahale imkânı sağladığını vurgulayarak, mali disiplin sayesinde hükümetin hem vatandaşları hem de ekonomiyi destekleyebildiğini söyledi. Yeni tedbirlerin kısa sürede Bakanlar Kurulu ve Meclis gündemine taşınması bekleniyor.